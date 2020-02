J.Lo et Shakira: deux femmes en or

Depuis le Super Bowl de dimanche, j’ai une nouvelle photo de fond d’écran sur mon ordi : Jennifer Lopez et Shakira qui se dandinent le derrière, se « shakent le bonbon », se trémoussent le fessier.

Pourquoi ?

Parce que cette image-là, de deux femmes sexy à l’os, à peine vêtues, avec leurs cheveux longs qui virevoltent dans le vent, deux femmes qui s’assument, qui s’amusent à narguer la caméra, cette image-là... c’est le cauchemar des barbus, le bad trip des curés, le film d’horreur des culs bénis­­­.

CACHEZ CE SEIN, CETTE FESSE, ETC.

On vit une époque de pudibonderie, de pudeur mal placée­­­.

On est coincé entre des extrêmes : d’un côté les obsédés du corps féminin qui veulent le cacher sous un drap noir et de l’autre, les néoprogressistes qui disent qu’il n’y a plus de femme et plus d’homme.

Les deux bombes latines font un grand pied de nez à tous ces gens en leur mettant en plein visage leur féminité exacerbée.

Tu veux pas voir de femmes : tiens toé, mes fesses bombées­­­ !

Tu dis que les femmes c’est une vue de l’esprit ? Et vlan, mes seins en obus ! Je vais t’en mettre plein la vue.

Je ne peux pas croire qu’il y a des saintes nitouches qui ont reproché à Jennifer Lopez de se trémousser sur « un pole de danseuse nue ». Vous n’avez pas vu de spectacle du Cirque du Soleil ou de Cavalia au cours des 20 dernières années ?

Le « mât chinois », ça ne vous dit rien ? Quand des acrobates sautent sur un poteau et s’agrippent en se maintenant sur place par la seule force de leurs jambes, c’est sublime de poésie, mais quand J.Lo fait la même chose, elle est vulgaire et déplacée ?

On a beaucoup lu que le spectacle de la mi-temps était « sexiste », « conçu pour le plaisir masculin », qu’il « renforçait la culture du pimp ». Hmmm. Si je suis une femme et que j’ai adoré voir ces deux femmes s’amuser avec leurs corps, ça fait de moi une proxénète ?

J’ai lu beaucoup de niaiseries au sujet du Sexy Bowl. Mais le texte le plus déprimant a été publié non pas sur les égouts sociaux... mais dans le très sérieux New York Times.

La chroniqueuse d’opinion Jennifer Weiner a écrit un texte qui s’intitule Je me sens personnellement jugée par le corps de J.Lo.

C’est que voyez-vous, Mme Weiner va bientôt avoir 50 ans et qu’elle se sent remise en question quand Jennifer Lopez, qui a 50 ans, exhibe son corps parfait.

« Les femmes regardent un spectacle de 15 minutes mettant en vedette des artistes d’exception et elles se sentent mal face à elles-mêmes. »

Scusez-moi, Mme Weiner, mais si vous vous sentez jugée chaque fois qu’une belle femme se montre en public, le problème ce n’est pas elle... c’est vous.

L’ORIGINE DU MONDE

Mais heureusement, tous les commentateurs n’ont pas été aussi coincés.

À tous ceux qui trouvaient que le spectacle n’était pas « approprié pour les enfants » car il était trop « sexuel », un internaute a répondu : « Avez-vous oublié comment on fait des enfants ? »