Le Drakkar met un terme à sa disette

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a finalement mis un terme à sa disette, mercredi soir, quand il a signé une victoire dramatique de 3-2, en prolongation, sur les Voltigeurs de Drummondville.

Victimes de huit revers d’affilée, les Nord-Côtiers n’ont pas eu la tâche facile, mais sont parvenus à stopper sa série noire avec cette première victoire depuis le 11 janvier dernier.

Ce 20e triomphe de la campagne n’a pas été de tout repos pour les membres de l’équipage et la période de surtemps a même été nécessaire afin de déterminer des vainqueurs.

Le vétéran défenseur Keenan MacIsaac ne pouvait choisir un meilleur moment pour inscrire son premier filet de la campagne quand il a tranché le débat à la quatrième minute de la quatrième période.

Fin de troisième période

Les locaux ont eu le mérite de tenir le coup alors qu’ils ont écopé d’une punition en toute fin de troisième période et sont parvenus à écouler les deux minutes complètes sans permettre à l’ennemi d’en profiter.

Avec une égalité de 1-1 après 40 minutes de jeu, le Drakkar a donné le tempo au troisième tiers avec beaucoup plus d’intensité et ont même dominé 13-4 au chapitre des tirs au but.

Les efforts ont rapporté quand le vétéran Charles-Antoine Giguère a donné les devants aux siens grâce à un tir parfait dans la partie supérieure, qui n’a donné aucune chance au gardien de but Anthony Morrone.

Les visiteurs n’ont toutefois pas baissé les bras pour autant. Profitant d’une mauvaise couverture en défensive, ils ont vite riposté, deux minutes plus tard, grâce à l’attaquant William Dufour.

En bref

Xavier Fortin, avec son premier but dans l’uniforme du Drakkar, a complété le pointage pour les gagnants...Le défenseur Jacob Dion a réussi l’autre filet des perdants face au gardien Lucas Fitzpatrick, encore une fois brillant devant la cage des Baie-Comois. Le Drakkar jouera son prochain match, vendredi, alors qu’il rendra visite aux Saguenéens de Chicoutimi.