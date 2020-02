Le nouveau tracé du troisième lien ne changera rien à l’échéancier du tramway, confirme Régis Labeaume

Le projet de tramway, qui s’arrimera désormais au troisième lien Québec-Lévis, ne sera pas retardé malgré l’incertitude qui plane quant à la sortie du tunnel sur la Rive-Nord. Le maire Régis Labeaume dit en avoir obtenu l’assurance du gouvernement Legault.

La semaine dernière, le maire de Québec avait manifesté son empressement à «attacher les deux projets très rapidement», soucieux de ne pas chambouler l’échéancier de son projet de réseau de transport collectif structurant.

Les travaux doivent être lancés en 2022. La livraison est prévue en 2026. «On ne veut pas ralentir, on a des objectifs très précis en terme d’agenda», avait-il déclaré.

Mercredi matin, au lendemain d’une rencontre entre le comité de réalisation du réseau structurant et les représentants du ministère des Transports à l’hôtel de ville, le maire a confirmé avoir obtenu des garanties en ce sens.

«Il n’y a rien qui change. On a convenu qu’on ne changeait aucun agenda. Ils connaissent notre agenda et ont pris leur décision en fonction de (ça). Nous ne dérogerons pas à notre agenda parce qu’on s’en va d’ici la fin février en appel de qualifications (pour les consortiums) puis il faut décrire le projet (à cette étape-là)», a-t-il déclaré.

«C’est eux qui vont s’accrocher à notre projet parce que nous, on est très avancés et eux, ils débutent.»

Eux, il faut qu’ils développent leur projet, qu’ils le greffent au nôtre. Il n’y a pas de changement au nôtre. Et on intervient dans tout le dossier de la sortie nord. On les aide et on les appuie dans leurs décisions à prendre», a renchéri M. Labeaume.

De la «foutaise», réplique Gosselin

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Jean-François Gosselin, déplore l’empressement de l’administration Labeaume et a invité les élus une nouvelle fois à prendre une pause pour le tramway, tant que les détails du projet de troisième lien ne seront pas dévoilés par le ministre des Transports François Bonnardel.

«Ça vient changer du début à la fin de projet de tramway, on ne parle plus des mêmes déplacements, c’est majeur. C’est un nouvel outil économique, un nouveau lien inter-rives qui relie deux centres-villes, il y a du transport en commun, c’est une excellente nouvelle et ça vient tout changer. C’est le tramway qui vient se greffer sur le troisième lien et non le contraire. Ça ne se peut pas. C’est de la foutaise», a-t-il pesté en mêlée de presse.

«M. Labeaume, on connaît sa stratégie, il veut aller le plus vite possible avant l’élection de 2021, je pense que tout le monde l’a compris», a-t-il largué.