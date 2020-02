Le train Ovechkin roule à plein régime

Les rivaux des Capitals de Washington dans l’Association de l’Est ont intérêt à être bien éveillés, car Alexander Ovechkin est réellement passé à la vitesse supérieure dernièrement.

Le capitaine de la formation dirigée par Todd Reirden a réussi un troisième tour du chapeau à ses six plus récents matchs, mardi, touchant la cible trois fois en moins de cinq minutes dans une victoire de 4 à 2 aux dépens des Kings de Los Angeles. Du même coup, le numéro 8 a pris les devants dans la course au trophée Maurice-Richard. Avec 40 filets cette saison, deux de plus que David Pastrnak des Bruins de Boston, il est bien placé pour obtenir ce prix une troisième année consécutive.

«Il est impressionnant et ce qu’il vient de faire résume tout. Il est capable de prendre les choses en main et de régler le match à lui seul. [...] C’est ce que les vedettes réussissent. Il est un joueur vraiment spécial», a commenté Reirden au site de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Dans le camp des Kings, les éloges à l’égard de l’auteur de 698 buts en carrière dans le circuit Bettman sont également bien sentis.

«Il y a une raison pour laquelle il est pratiquement rendu à 700 et que dans quelques années, il en sera à 800. Certains soirs, vous ne le voyez pas au départ et puis, bang! La rondelle se trouve dans votre filet», a mentionné l’instructeur-chef Todd McLellan.

Quant au principal intéressé, il ne veut rien changer à ses bonnes habitudes. Le travail à effectuer demeure le même, jour après jour. Aussi, il refuse de se laisser épater par ses statistiques.

«Pas encore. Je joue toujours au hockey. Après la saison, je suis pas mal certain que ma famille et mes amis me parleront de tous ces buts, mais personnellement, je ne souhaite pas m’attarder à cela. Je me présente sur la glace pour faire mon boulot», a-t-il dit au quotidien «Washington Post».

Des accomplissements hors de l’ordinaire

Ovechkin est devenu le premier joueur depuis Alexander Mogilny et Teemu Selanne en 1992-1993 à réussir trois triplés en six parties. Il a aussi inscrit le 110e but vainqueur de sa carrière, ce qui lui vaut le quatrième rang de l’histoire de la LNH à ce chapitre, ex aequo avec Brett Hull et Selanne.

Par ailleurs, le Russe est huitième avec ses 698 filets. Il se trouve à une dizaine de buts du septième échelon détenu par un ancien des «Caps», Mike Gartner.