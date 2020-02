Les Sénateurs retrouvent un visage connu

L’attaquant Bobby Ryan est de retour dans l’entourage des Sénateurs d’Ottawa, lui qui s’est entraîné mercredi avant-midi après avoir suivi un programme de soutien de la Ligue nationale de hockey (LNH) pendant quelques mois.

Ayant disputé son dernier match le 16 novembre, le vétéran de 32 ans avait décidé de s’éloigner de son équipe quatre jours plus tard afin de suivre ce programme venant en aide aux hockeyeurs éprouvant des problèmes de dépendance, des difficultés psychologiques ou d’autres ennuis de santé qui ne sont pas reliés à leur sport.

L’ancien des Ducks d’Anaheim n’a pas discuté avec les médias et les Sénateurs n’ont pas indiqué le moment où il renouera avec la compétition.

Cette saison, Ryan a obtenu un but et trois mentions d’aide en 16 rencontres et touche 7,25 millions $. Son entente sera valide pour deux autres années.

Ottawa accueillera l’Avalanche du Colorado, jeudi.