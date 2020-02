L’opposition accuse le maire Loranger d’avoir fait dérailler la séance extraordinaire du conseil

Deux conseillers municipaux de L’Ancienne-Lorette ont accusé, mercredi, le maire Émile Loranger d’avoir fait dérailler la séance extraordinaire de mardi soir du conseil municipal.

Faute de quorum, cette séance a été annulée au bout de 17 minutes d’attente. Seuls trois conseillers étaient présents dans la salle, alors qu’il faut au moins quatre élus pour que la réunion soit valide.

Pourtant, quatre élus avaient bel et bien signé l’avis de convocation. Il s’agit des opposants Gaétan Pageau et Charles Guérard et des conseillers Josée Ossio et André Laliberté. Or, ce dernier brillait par son absence, mardi.

« Je pense que M. Loranger a demandé au conseiller Laliberté de ne pas se présenter. Il y a eu un jeu de coulisses. Le maire veut tout bloquer et il prend les citoyens en otage », s’est indigné M. Guérard.

Raisonnement semblable du côté de Gaétan Pageau. « C’est vraiment fou. On voit ça rarement, s’est-il indigné. C’est un manque de respect envers les citoyens. La réunion devait régler un dossier banal qui traîne depuis un an. Il faut vraiment se questionner sur le control freak de l’administration Loranger. »

La séance extraordinaire devait discuter d’un règlement pour la mise en place de permis de stationnement sur la rue Albert-Dumouchel. « C’était pour limiter les stationnements sur cette rue et faciliter les opérations de déneigement. Mais comme c’est dans le district de M. Pageau, le maire ne voulait pas que son opposant ait gain de cause », croit savoir Charles Guérard.

« Stupidités et lubies »

Interrogé par Le Journal, le maire Loranger a répondu de façon plutôt énigmatique. « Il n’y avait pas de conseil [mardi]. C’est une séance qui n’existe pas », a-t-il d’abord clamé. Informé des accusations lancées contre lui, Émile Loranger a ajouté que « ce sont des stupidités et des lubies de l’opposition ».

De son côté, le conseiller André Laliberté s’est fait avare de commentaires. « J’aime autant pas parler. Ça va se préciser dans les jours à venir », a-t-il glissé.

Vidéo effacée

Fait à noter, la vidéo de 17 minutes de la séance extraordinaire de mardi a été effacée de la page YouTube de la municipalité quelques heures après sa mise en ligne. Le Journal a tout de même pu consulter cet enregistrement.

On y entend le conseiller Pageau dire ceci : « [Il y a deux heures], j’étais ici en meeting avec M. Loranger [et les conseillers], Mme Papillon, Mme Falardeau et M. Laliberté. J’ai spécifié “on se voit tout à l’heure à 5 h ?” La seule personne qui m’a dit qu’elle ne pouvait pas être là c’était Mme Papillon, qui avait un empêchement ».