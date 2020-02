«MOB»: la pièce «La meute» de Catherine-Anne Toupin traduite en anglais

Catherine-Anne Toupin pourra très bientôt voir et entendre sa pièce «La meute» prendre vie dans la langue de Shakespeare. Son œuvre sera jouée au théâtre Centaur, à Montréal, en anglais, sous le titre «MOB», pendant une bonne partie du mois de mars.

C'est Chris Campbell qui s'est chargé de traduire la pièce encensée dès ses premières représentations en français à La Licorne, en 2018.

Du 3 au 22 mars prochain, les amateurs de théâtre pourront maintenant la découvrir en anglais. Il suffit de se rendre au centaurtheatre.com pour acheter des billets.

Suspense psychologique, «MOB» suit Sophie, une femme furieuse suite à son congédiement qu'elle ne comprend pas, elle qui compte 20 ans d'expérience dans son domaine professionnel. Afin de réfléchir, elle quitte la ville et choisit de s'arrêter dans un vieux gîte où Louise et son neveu Martin lui ouvrent les portes. Quelques soirées plus tard, Sophie développe une troublante complicité avec Martin.

«J’espère que nous verrons plus de metteurs en scène francophones travailler avec des dramaturges anglophones et vice-versa, a exprimé Catherine-Anne Toupin dans un communiqué. Je crois qu’il est important qu’il y ait ce dialogue entre les deux solitudes. Les deux groupes ont des cultures riches à partager; nous nous ressemblons beaucoup, mais sommes si différents.»

Outre «La meute», la pièce de Catherine-Anne Toupin intitulée «À présent» a aussi été traduite par Chris Campbell. La version anglaise, «Right Now», a été jouée au Royaume-Uni.