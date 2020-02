«On vit un rêve» –Marie-Ève Riverin

PARIS | Lorsqu’elles étaient toutes petites, elles chantaient en chœur les Je t’aime, Je suis malade et Humana, dans la maison familiale. Ce soir, c’est sur la scène du mythique Olympia de Paris que les trois sœurs Riverin, originaires du Saguenay, chanteront de nouveau ces chansons. Et cette fois-ci, avec Lara Fabian.

Depuis le 16 septembre dernier, les sœurs Karine, Caroline et Marie-Ève Riverin chantent sur les plus grandes scènes du monde à titre de choristes pour la tournée 50 World Tour de Lara Fabian. Rencontrées hier à Paris, à la mi-parcours de cette tournée, les Québécoises n’en revenaient toujours pas d’avoir décroché cet énorme contrat qui leur permettra de donner plus de 70 spectacles dans 50 pays.

Jusqu’à présent, elles se sont produites aux États-Unis, en Russie, en Israël et en Belgique, entre autres. La Hongrie, la Suisse et l’Ukraine figurent aussi à l’itinéraire jusqu’en juin 2020.

« On vit un rêve, s’émerveille Marie-­Ève Riverin. On l’a écoutée toute notre enfance. C’est un rêve de chanteuse de pouvoir faire une tournée mondiale. Et un rêve de sœur de parcourir le monde ensemble. C’est un immense cadeau que Lara nous fait. »

Les sœurs Riverin chantent ensemble depuis toujours. Comme choristes, elles ont accompagné de nombreux artistes québécois, comme Ginette Reno, Nanette Workman et Bruno Pelletier. Elles chantent depuis plus de 20 ans dans les productions de Québec Issime.

Une rencontre à La Voix

En parallèle, Karine Riverin est agente immobilière, et sa sœur Caroline est propriétaire d’un café. Marie-Ève, quant à elle, est responsable des harmonies vocales depuis trois saisons à La Voix, en plus d’avoir été juge aux préauditions.

C’est là qu’elle a développé une complicité avec Lara Fabian. Lors de la toute dernière journée de tournage qu’elles ont eue ensemble, au printemps dernier, la chanteuse lui a demandé si elle voulait bien l’accompagner en tournée mondiale. Avec ses sœurs.

« Je capotais, raconte Marie-Ève Riverin. Je lui ai demandé comment elle connaissait mes sœurs et elle avait fait ses recherches. Elle avait vu le spectacle Décembre et avait écouté nos albums, et vu toutes nos prestations disponibles sur le web. »

À l’avant-plan

Les choristes d’un spectacle sont souvent dans l’ombre. Pas cette fois-ci. Les sœurs Riverin partagent la scène à l’avant-plan avec Lara Fabian et un seul musicien, le Franco-Québécois Manu Pitois.

« Lara voulait une proximité avec nous, explique Marie-Ève Riverin. Des fois, on a l’impression d’être dans sa bulle, tellement on est proches sur scène. Au début, on était un peu mal à l’aise. »

Elles chantent sur toutes les chansons du spectacle.

« C’est un répertoire très exigeant vocalement, précise Karine Riverin. On se doit d’être vraiment en forme. La discipline de tournée est très importante et Lara nous a beaucoup aidées avec ça. Nous, c’est la première fois qu’on vivait tous les décalages horaires, les changements de pays. Au début, on se levait très tôt pour aller visiter, mais on arrivait presque épuisées au spectacle. On ne fait plus ça ! »

Hâte d’être au Québec

Si elles se pincent encore de faire l’Olympia, où ont chanté les plus grands de la chanson française, les sœurs Riverin confient aussi avoir hâte de présenter le spectacle chez elles.

La tournée de Lara Fabian s’arrêtera au Québec, les 1er et 2 avril à Montréal, ainsi que le 4 avril au Centre Vidéotron.

« On y pense souvent. On a tellement hâte de montrer tout le travail à nos proches », conclut Marie-Ève Riverin.

► Le Journal a été invité à Paris par Lara Fabian.

Tournée mondiale : une mise en scène signée Joël Legendre

Photo courtoisie

Lara Fabian a fait appel à l’expertise d’un autre Québécois pour sa tournée mondiale. Elle a confié la mise en scène à Joël Legendre.

Les deux artistes se connaissent depuis le début des années 1990.

« On s’était croisés sur un plateau de télévision, je pense que c’était Les démons du midi. On a sympathisé tout de suite. J’ai vu tous ses spectacles », s’est remémoré Joël Legendre, rencontré hier à Paris.

Alors qu’ils soupaient ensemble l’an dernier, Lara Fabian lui a demandé de s’impliquer dans la création de sa nouvelle tournée. Il s’agit d’une des premières fois de sa carrière qu’elle fait appel à un metteur en scène, lui a-t-elle confié.

Intime, mais flamboyant

Lara Fabian souhaitait revisiter avec ce spectacle l’entièreté de sa carrière, et célébrer son 50e anniversaire de naissance. Elle était d’ailleurs sur scène, le 9 janvier dernier, le soir de ses 50 ans.

« L’objectif était vraiment de raconter sa vie, comme une biographie, explique celui qui fait de la mise en scène depuis 15 ans. Je suis arrivé avec l’idée de le faire en quatre actes. J’étais nerveux parce que j’avais carte blanche, j’avais peur qu’elle n’aime pas mon idée. Mais finalement, elle était très émue. »

Lara Fabian a souhaité une mise en scène très intimiste. Elle n’est accompagnée que par les sœurs Riverin et son complice de longue date, le Québécois d’origine française Manu Pitois, qui a retravaillé ses plus grands succès.

« Elle fait de grandes salles, alors il fallait trouver un moyen que le spectacle soit flamboyant tout en étant intime. On a fait appel à une compagnie londonienne pour les projections vidéo. »