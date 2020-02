Pour surprendre l’être aimé

À une semaine de la fête des amoureux, votre goûteur préféré vous propose aujourd’hui trois produits qui pourraient surprendre l’élu de votre cœur lors d’un repas d’amoureux, question de pouvoir l’épater.

Gelée de concombre et poivre rose

Oui oui, vous avez bien lu. Une gelée de concombre et de poivre rose. Un mariage possible ? Bien sûr et l’équipe des Zempotés n’a pas eu froid aux yeux. Le côté rafraîchissant du concombre nous rappelle l’été et le poivre rose en rehausse agréablement les saveurs.

Pour donner du style à vos entrées, il est incroyable avec les carpaccios et ceviches de poisson. De plus, en l’achetant en ligne, vous contribuerez à La Grande Gourmandise par le biais de son fond Jeune dont l’argent est remis sous forme de bourse afin de soutenir des projets encourageant la persévérance scolaire. Quoi de mieux que de surprendre votre amoureux et de soutenir une cause importante ?

► Les Zempotés / leszempotes.com

Caviar lac Saint-Pierre

Pour la Saint-Valentin, toutes les folies (ou presque) sont permises pour surprendre votre amour. Alors, pourquoi ne pas lui servir du caviar d’ici ? Le Caviar Lac Saint-Pierre peut se targuer d’être québécois : il provient d’une pêche responsable d’esturgeons.

Son côté légèrement salé se marie à merveille à la douce texture de son grain. S’il est vrai que l’on voit régulièrement le caviar sur les sushis, pourquoi donc ne pas en mettre sur des craquelins avec une terrine de porc par exemple ? Le caviar se marie à merveille aux saveurs acidulées et fruitées. Ce produit donnera un petit quelque chose de différent à vos bouchées. Et pour les plus aventureux, vous pouvez en incorporer un peu dans une purée de pommes de terre.

► Poissonnerie La Mer / lamer.ca

Laurie – Vinaigre balsamique de pommes

Bien que le balsamique soit d’origine italienne, saviez-vous que des gens d’ici en proposent un qui sait se démarquer ? En effet, ce liquide de la Vinaigrerie du Capitaine, située sur l’île d’Orléans, fait tourner bien des têtes, car il est fait à partir de moût de pomme vieilli en barrique de bois.

Son acidité lui confère un goût rond en bouche. Bien sûr, vous pouvez l’utiliser en vinaigrette, mais pour la Saint-Valentin, pourquoi ne pas jouer la carte de l’audace ?! Rendez-vous sur ma page Facebook pour y trouver une recette de sorbet. Un dessert idéal pour la Saint-Valentin. Promis !

► Recette de sorbet : facebook.com/legouteurjdq

► Vinaigrerie du Capitaine / lavinaigrerie.com