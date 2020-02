Régis Labeaume renonce à abolir les référendums municipaux

Après avoir mené une croisade auprès du gouvernement du Québec pour obtenir la possibilité d’abolir les référendums municipaux dans certaines circonstances, Régis Labeaume fait volte-face et juge qu’il n’est plus nécessaire d’aller de l’avant.

Le gouvernement Couillard avait accédé à la demande du maire de Québec et à celle de nombreux autres maires et mairesses du Québec en adoptant le projet de loi 122, en 2017. En contrepartie, les villes devaient adopter une nouvelle politique de consultation publique très rigide.

Le règlement encadrant ces politiques, transmis aux municipalités en 2018, a été jugé trop contraignant par l’administration Labeaume qui redoutait des délais supplémentaires de six mois pour l’adoption de modifications aux règlements de zonage et d’urbanisme lorsqu’un projet suscite la controverse.

«Après avoir fait une analyse approfondie des impacts liés à l’adoption d’une politique conforme au règlement sur la participation publique en matière d’aménagement et d’urbanisme [...], nous vous annonçons que nous revenons sur notre volonté d’abolir les référendums», a déclaré le maire Régis Labeaume en conférence de presse.

«Le règlement qui nous a été présenté n’est pas bon... on refuse ça. On veut garder une administration véloce, performante, et on veut que les permis sortent. On pense que six mois de plus, ça n’a pas de bon sens. Ça aurait été injuste pour les citoyens et les promoteurs concernés», a-t-il ajouté.

En 2017, le parti d’opposition Démocratie Québec avait déploré la croisade du maire Labeaume pour l’abolition des référendums, estimant qu’il s’agissait d’un «recul important» pour les citoyens.

«Abolir le droit aux référendums, c’est éliminer le seul pouvoir qui reste aux citoyens pour renverser une décision entre deux élections. C’est aussi renier un principe de base en démocratie municipale, celui voulant que le citoyen soit au cœur des décisions entourant le développement de son milieu de vie», avait déclaré l’ex-chef de DQ, Anne Guérette.

