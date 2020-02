La Ville de Sainte-Julie ne veut pas d’alligator

La mairesse de Sainte-Julie ne veut pas de reptiles dans sa ville et souhaite que son règlement soit respecté, après qu’une fillette de 4 ans a été blessée par un alligator dans une résidence familiale.

• À lire aussi: Un alligator aperçu traversant tranquillement la rue Jarry

« On ne veut pas les voir à Sainte-Julie. Notre règlement l’interdit et on veut qu’il soit respecté », a affirmé mercredi Suzanne Roy. L’alligator impliqué dans cet événement est le même qui avait semé l’émoi en décembre dans le quartier Villeray, à Montréal, après avoir été aperçu se baladant dans la rue. Il appartient à l’entreprise Repti-Zone.

L’incident aurait eu lieu samedi. L’enfant d’un des propriétaires de l’entreprise était en train de dessiner lorsque l’alligator l’aurait blessée au pied. Il n’est pas clair si la bête l’a mordue ou griffée. Les blessures sont somme toute mineures.

Le père se défend

Le père de la fillette blessée se défend d’avoir mal agi, affirmant qu’il s’agit d’un simple accident et qu’il supervisait le reptile.

« On s’en allait à une animation à Drummondville. Je l’avais sorti de sa cage cinq minutes pour qu’il se dégourdisse les pattes, le temps que je change sa couverte et ses bouillottes d’eau chaude », explique Jonathan Gemme.

Selon lui, il est impossible que sa fille ait été mordue, disant avoir muselé l’animal.

« Elle l’a accroché avec son pied, il a eu peur et il l’a grafigné avec sa patte », déplore-t-il, soutenant que les reptiles sont rarement à la maison, seulement pour de « courtes périodes de transition pour des animations ».

Selon la mairesse Suzanne Roy, de nombreuses vérifications ont eu lieu à la résidence des propriétaires de Repti-Zone, à Sainte-Julie, depuis 2018.

« Je ne pense pas que la résidence personnelle des gens puisse être le lieu pour garder ce type d’animal », affirme-t-elle, s’en remettant au ministère de la Faune pour assurer le respect de leur permis pour posséder de tels animaux.

Amende de 250 $

Néanmoins, une amende de 250 $ sera émise par la Ville pour avoir enfreint le règlement municipal.

Une enquête a été ouverte par la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent pour faire la lumière sur l’événement de samedi.

« Le dossier est sous enquête, en partenariat avec des représentants de la municipalité et de la Faune, notamment. En fonction de nos juridictions, on va voir quelles actions pourront être posées en fonction de la preuve amassée », a indiqué le sergent Jean-Luc Tremblay, porte-parole de la police.

De son côté, le ministère de la Faune a indiqué qu’une « analyse du dossier est en cours afin de déterminer s’il y a matière à enquête ou non » et que des « vérifications seront effectuées afin de comprendre les circonstances ayant mené à la morsure ».