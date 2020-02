Six amis gagnent 9 millions $ à la loto

Les six amis retraités de la Rive-Sud qui ont mis la main mercredi sur 9 M$ gagnés à la loterie rêvent maintenant d’une croisière.

Plusieurs projets trottent en tête des gagnants du Lotto 6/49, mais ces derniers, encore sur l’euphorie du gain, se sont montrés plutôt discrets lors du point de presse organisé par Loto-Québec, mercredi.

«Je voyageais déjà, mais là, on n’aura pas besoin d’attendre l’argent. Je veux aussi gâter ma fille et ma petite-fille», a confié le responsable et porte-parole du groupe, Denis Lecourtois.

«On parlait [de faire] une croisière tout le monde ensemble», a spécifié Robert Girard, ajoutant que lui et ses amis souhaitaient aussi aider des membres de leur famille.

Une bande unie

S’ils songent à un voyage en groupe, c’est qu’ils sont habitués à se côtoyer régulièrement.

À la retraite depuis 13 ans, cinq des six étaient collègues dans une ville de la Montérégie qu’ils n’ont pas voulu préciser.

«La seule chose que je regrette, c’est que je ne travaillais pas pour pouvoir lâcher [mon emploi]. Je suis déjà à la retraite», a blagué M. Girard.

Les six vainqueurs ont aussi l’habitude de déjeuner tous les vendredis matin au restaurant Mikes de Saint-Bruno-de-Montarville.

Certains ont même l’habitude de prendre des vacances ensemble.

«On a commencé à jouer, on était deux couples, mais quand ma femme est morte, les autres se sont ajoutés graduellement», a expliqué M. Lecourtois.

Le couple qui jouait initialement avec M. Lecourtois et sa défunte épouse est celui formé de Lisette Matte et de Marcel Plante. Ce sont eux qui ont constaté le gain.

En voyant qu’il gagnait, M. Plante est resté calme et a tendu le billet à sa conjointe.

«Je suis restée bien tranquille aussi. J’ai seulement validé, et c’était bien vrai [qu’on gagnait]», a raconté Mme Matte.

Continuer à jouer

Le fait de repartir avec 1,5 M$ chacun n’atténuera pas leur goût de la loterie, selon M. Girard.

«On va continuer à jouer. C’est certain», a-t-il confirmé, en plus d’approuver lorsque l’animateur de l’événement, Yves Corbeil, lui a souligné que le groupe avait «la main heureuse».

L’histoire ne dit pas cependant s’ils utiliseront encore les numéros de Roland Guimond, un des derniers à s’être joints au groupe de loterie formé il y a plusieurs années.