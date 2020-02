Thomas Mulcair: le Sénat «ne devrait pas exister»

Ayant à l’époque appuyé le projet de loi sur la formation des juges dans les cas d’agressions sexuelles, par la suite bloqué par le Sénat, l’ancien chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Thomas Mulcair juge que cette institution devrait être abolie.

«Le Sénat est déjà une institution désuète qui ne rend des comptes à personne. On est scandale après scandale dans le Sénat et ça ne devrait même pas exister», a lancé l’ex-chef néo-démocrate en entretien dans l’émission Dutrizac à QUB radio.

Écoutez l'entrevue complète ici:

Alors que le gouvernement Trudeau a déposé mardi un projet de loi pour une formation obligatoire des futurs juges en matière d’agressions sexuelles, Thomas Mulcair avait coparrainé avec l’ex-chef par intérim des conservateurs Rona Ambrose un projet de loi similaire en 2017.

Pour une terminologie adéquate

Citant Mme Ambrose sur des cas observés où des juges auraient employé des termes déshumanisants pour désigner des victimes, par exemple «prostituée autochtone», M. Mulcair croit que les juges doivent avoir «un meilleur contrôle de la terminologie utilisée», a-t-il affirmé.

«En matière d’agressions sexuelles, on a des histoires d’horreur, où des juges ont des préjugés horribles et ne comprennent rien à ce qui s’est passé et ce que ça peut vouloir dire pour les victimes», a-t-il aussi indiqué.

«Un scandale national»

Thomas Mulcair remet sérieusement en doute l’expérience des commissaires aux libérations conditionnelles, relativement à l’affaire Eustachio Gallese, accusé de meurtre à Québec.

«L’histoire des commissaires à la Commission des libérations conditionnelles (du Canada) est un scandale national et c’est le genre de scandale national qui ne sort que lorsqu’on a une tragédie comme celle de Marylène Lévesque», s’est-il insurgé.

Toujours au micro de Dutrizac, l’ancien chef du NPD a décrié une certaine partisanerie au sein du gouvernement libéral, qui aurait congédié des enquêteurs du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) et des criminologues d’expérience puisqu’ils n’affichaient pas ouvertement leurs couleurs libérales.

«Ils ont le culot de dire qu’ils ont une magnifique formation [...] Est-ce qu’on peut comprendre que perdre toute l’expérience et l’expertise c’est un petit problème?» a-t-il lancé.

À partir de 2017, alors que le gouvernement Trudeau en était à son premier mandat, la quasi-totalité des commissaires d’expérience du CLCC aurait été remerciée. Sur un total de 16 nominations, seulement deux commissaires d’expérience auraient conservé leur poste.