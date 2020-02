Un nouveau chandail secondaire pour l’Impact

L'Impact de Montréal a dévoilé mercredi soir son nouveau maillot secondaire à l'occasion d'une présentation spéciale du 25e anniversaire de la MLS à New York.

Il s'agit d’un chandail gris orné de cinq minces lignes blanches. Au bas, on y trouve la forme de la province du Québec et les quatre lettres du club IMFC. À l’intérieur du col, trois valeurs de la formation sont inscrites : passion, fierté et authenticité.

Toutes les équipes du circuit ont présenté le même style de chandail secondaire pour le 25e anniversaire de la ligue nord-américaine de soccer.

L'Impact disputera son premier match officiel dans deux semaines, le 19 février prochain, lorsqu'il affrontera le Deportivo Saprissa lors de son match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, à San José au Costa Rica.

Le match retour de la série au total des buts sera disputé la semaine suivante, le mercredi 26 février au Stade olympique, quelques jours avant le match d'ouverture de la saison en MLS.