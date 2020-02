LAPOINTE, Lucille Cameron



Au CHSLD de Saint-Gervais, le 28 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Lucille Cameron, épouse de monsieur André Lapointe. Elle était la fille de feu Georges-Émile Cameron et de feu Anaïs Gosselin. Elle demeurait à Saint-Gervais de Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 12h. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Carole (André Picard), France (Jean-Pierre Allard), Aline (Alain Audet), Nathalie (feu Gilles Bissonnette), Nelson (Johanne Poulin); ses petits-enfants: Keven et Jennifer Lapointe, Vanessa, Alexandre, Frederick et Olivier Allard, André et Amélie Audet, Bianca et Jordan Bissonnette, Sophie et Nicolas Lapointe; ses arrière-petits-enfants: Aviana-Rose et Milan. Elle était la sœur de: feu Raymond, Réal (Jacqueline Béland), Emilien (Lucille Gagné), feu Rosaire (feu Rita Sanchagrin), feu Roch (feu Claudette Royer), feu Jean-Claude (Mariette Audet), Gisèle (Yvon Béland), Mariette (Michel Chabot) et Laurence (Jacques Fortin). De la famille Lapointe, elle était la belle-sœur de: feu Claude (feu Donatienne Laflamme), feu Thérèse, feu Marcel (feu Rose Dumont), Jeannine (feu René Simard), feu Edgard (Réjeanne Lemieux), Jeanne-Mance (feu Joseph Marceau), feu Gaétan (Solange Larochelle), Colette (Jean-Guy Isabelle), Lise (feu Paul-Emile Roy), Clément (Solange Lapierre), Bertrand (Lise Béchard) et Réal (Diane Pouliot). Elle laisse également dans le deuil ses filleul(e)s et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD de Saint-Gervais pour les bons soins prodigués à madame Cameron. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles sur place. Madame Cameron a été confiée pour crémation à la