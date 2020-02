LORD, Annie



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 janvier 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Annie Lord, fille de feu madame Annette Caron et de feu monsieur Joseph Lord. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 14h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière La Souvenance. Elle laisse dans le deuil ses filles: Marianne et Jasmine (Mathieu Hains); son ami et père de ses filles Jean Dupont; son frère Hermann; ses tantes: Lucienne, Yolande et Pierrette; ses neveux: Sébastien, Jasson et Shayne; ainsi que ses filleuls: Jennifer et Félix-Olivier; de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. Elle laisse en héritage le savoir transmis aux centaines de coopérants et coopérantes qu'elle a contribué à former et qui chaque jour font preuve de solidarité et d'humanité aux quatre coins du monde. La famille tient à remercier l'OQPAC (Organisation Québécoise des Personnes Atteintes de Cancer) pour le soutien apporté au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de leucémie et lymphome du Canada, division du Québec; 740, rue St-Maurice, bureau 602 Montréal QC H3C 1L5 www.sllcanada.org