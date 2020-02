TURGEON, Michèle



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 janvier 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Michèle Turgeon, fille de feu madame Marguerite Racine de feu monsieur Gérard Turgeon. Elle demeurait à Québec, secteur Beauport.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, aude 12 h à 13h45.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière Belmont à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil sa sœur Nicole ainsi que ses frères Carol (Colette Villeneuve) et Pierre (Nicole Vézina); ses neveux et nièces, leurs enfants, cousins, cousines et ami(e)s tout particulièrement mesdames Claudette Desjardins, Hélène Ruel, Josette Pelletier et sa petite chérie Julie. Un gros merci à tout le personnel en cardiologie du 4e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à La Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.