KITCHING, Trevor



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 26 janvier 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Trevor Kitching, époux de dame Violette Falardeau. Il était le fils de feu dame Olive Doherty et de feu monsieur Charles Kitching. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera à lale vendredi 7 février de 19 h à 21 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Violette; ses enfants: feu Cindy Jane et Robert (Céline Rochette); ses petits-enfants: Raffaël et William; sa sœur et son frère: Shirley (Tom Duncan) et John (Joyce Robertson); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil les membres de la famille de Violette Falardeau. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour le travail remarquable et les bon soins prodigués.