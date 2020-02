POLACCO, Luciano



Au CHUL, le 21 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Luciano Polacco, fils de feu Assunta Polacco et de feu Antonio Irsuti, époux en premières noces de feu Luciana Giacomin, conjoint de dame Lise Lapointe. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Lise Lapointe, ses enfants: Claudio (Nathalie Plourde) et Silvana (feu Robert Paquette); les enfants de sa conjointe: Caroline Létourneau (Pascal Carpentier) et Stéphane; les petits- enfants de sa conjointe: Cynthia Létourneau, Mégane et Simon Carpentier; sa belle-sœur Marilena Giacomin (feu Bruno Della Libera); sa nièce Sofia (Stefano Pizzol); son neveu Paolo et sa conjointe, ainsi que plusieurs cousins, cousines du Québec et de l'Italie et de nombreux ami(e)s Italiens et Québécois. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval, du CHUL ainsi que du CLSC Duberger-Les saules pour les bons soins prodigués et l'attention apportée, dont plus particulièrement son médecin traitant Dr Guy April. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des handicapés respiratoires de Québec, 1001, Route de l'Église, Local 204, Québec QC G1V 3V7, (418) 657-2477.