GILBERT, Bibiane



À l' Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 janvier 2020, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédée madame Bibiane Gilbert. Elle était l'épouse de feu monsieur Roger Néron. Elle était la fille de feu madame Catherine Gagnon et de feu monsieur Joseph Gilbert. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Dolbeau.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Andrée et Sylvain (Julie-Pascale Emond); ses petits-enfants adorés: Julie, Mathieu (Audrey Thomassin), Émilie, Laurence et Anne-Marie; ses arrières petits-enfants: Elliott, Donovan, Charlie et Benjamin; ses soeurs: Jeanne-Mance (feu Georges Tremblay) et Fabienne (Jacques Côté); sa belle-soeur: Jacqueline (Valérien Fortin), ses beaux-frères: Florent (feu Thérèse Savard) et Paul-Antoine (feu Gisèle Laflamme). Elle est allée rejoindre ses frères et ses soeurs: Marielle (feu René Riverin), Farrell (feu Marie Bouchard), Marthe, Yolande, Magella (feu Marie-Jeanne Lavoie), Benoît (feu Pauline Néron) et Raymond (Carmen Dubé); ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Annette (feu Roland Bergeron, feu Henri Dufour), Antoinette (Gérard Côté), Patrick (feu Henriette Goulet), Jean-Charles (feu Albertine Serin), Georges-Henri (feu Denise Larouche), Simonne (feu Armand Lapierre). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis (es). La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel :fondation.chuq@chuq.qc.caSite web : www.fondationduchudequebec.org.Des formulaires seront disponibles sur place.