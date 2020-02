THIBAULT, Fernande



À l'Hôpital de Montmagny, le 25 janvier 2020, à quelques jours de ses 90 ans, est décédée Madame Fernande Thibault épouse de feu monsieur Marcellin Thibault. Fille de feu dame Joséphine Caron et de feu monsieur Alphonse Thibault, elle demeurait à L'Islet (Saint-Eugène). Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jean-Marc (Rollande Bernier), Lucette (feu Marquis Couillard - Jean-Paul Tremblay), Réjean (Denyse Thibault), Julien (Johanne Bernier), Christiane (Michel Chamberland), Raymonde (Pierre Thibault), Linda (Laurier Avoine), Denis et Nancy (Yvan Noël); ses petits-enfants: Mélissa, Johannie et Sonia Thibault, Nicolas et Cynthia Couillard, Alex Thibault, Mélanie Thibault, Alexis et Joël Chamberland, Alexandre et Shanna Thibault, Chrystopher et Jennifer Avoine, Carollanne Gagné (et son père Michel Gagné); ses arrière-petits-enfants: Frédérique et Cécilia Noël, Oksana et Noah Thibault-Poitras, Maxim Couillard, Justin, Victoria et Arthur Giguère, Kellen et Sebyan Trottier, Nathan et Thomas Chamberland, Olivier et Daphné Thibault, Athéna Avoine et Élizabeth Bélanger. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu François (feu Rose-Annette Thibault), feu Romuald, feu Alphonsine (feu J-Thomas Laurendeau), feu Marguerite (feu Raoul Bernier), feu Alfrédine (feu Roméo Caron), feu Jeanne d'Arc (feu J.-B. Laurent Caron), J.-Édouard (Françoise Bernier); de la famille de monsieur Marcellin: feu Rose-Annette (feu François Thibault), feu Onésime (feu Thérèse Poitras), feu Wilbrod (Carmen Brie), Paul-Henri (feu Denise Bernier), Carmelle (feu Vincent Guillot), Joachim et feu Gérard (Yvonne Clavet). Sont aussi affectés par son départ plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8 ou à la Fabrique de Saint-Eugène, 68, chemin Lamartine Ouest, L'Islet (Québec) G0R 1X0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 12h.Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial.