DUMAS, Hermance



À la maison d'hébergement de Sainte-Perpétue, le 19 janvier 2020, est décédée à l'âge de 80 ans et 8 mois, dame Hermance Dumas, conjointe de feu monsieur Yvan Ouellet. Fille de feu dame Lucienne Thériault et de feu monsieur Alfred Dumas, native de Saint-Adalbert, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Elle était la sœur de: Nicole (Yves Bélanger), Mario, feu Raymond, feu Jean-Guy, feu Doris (feu Alain Lavoie). Sont également affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet : Denis (Danielle Gagné), Violaine (Camille Deschênes), Gaétan (Lucille Toussaint), Lynda (Raynald Deschênes), Jacques (Johanne Bourgault), ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de la maison 2 du Centre d'hébergement de Sainte-Perpétue, ainsi qu'au Dre Lyne Paré pour leur dévouement et leur grande humanité envers Hermance qui a pu nous quitter en toute sérénité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet, 430, Rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi le 8 février 2020 à compter de 13h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial du Parc.