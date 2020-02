DELISLE, Louiselle



À l'Hôpital Laval, le 30 janvier 2020, à l'âge de 61 ans, est décédée dame Louiselle Delisle, conjointe de monsieur Pierre-Yves Gendron, fille de feu monsieur Lorenzo Delisle et de feu dame Huguette Durocher. Elle demeurait à Saint-Ubalde. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 10 h, suiviOutre son conjoint Pierre-Yves, madame Delisle laisse dans le deuil son fils Jessy (Marie Lavoie); ses petites-filles: Léonie et Florence; ses frères et sœurs: Doris (Monique), Gilles (Manon) et Sylvie (Marius); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gendron: feu Marie-Andrée, Denis (Ginette), Camille (Louise), feu Maryse (Mario) et Guylaine; ses neveux et nièces: Danny (Jessica) et leurs enfants Zachary et Mégan, Valérie, Joey (Émilie), Kéven et Alexandra (Derek); ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la pharmacie de Saint-Ubalde, du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières et de l'Hôpital Laval (5e étage) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec), G1V 4G5. Des formulaires seront disponibles au salon.