HARDING PIGEON, Anne



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 25 janvier 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Anne Harding, fille de feu Rebecca Duplain et de feu Frederick Henry Harding. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule lundi 10 février 2020 de 13 h à 15 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Laurence Pigeon (Diane Lund), Patricia Pigeon (Claude Lévesque) et Sandra Pigeon (Guy Roy); ses petits-enfants: Kelly (Mike), Sarah (Mike), Laura (Guillaume) et Jeffrey (Matilde). Elle était la sœur de: feu Phyllis (feu Tony), feu Ken (feu Gaétane) et feu Ruby (feu Rex). Elle était la belle-sœur de (famille Pigeon): feu Frank (Jeannine), feu Pat (Janette) et elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à tout le personnel du 2e étage du St-Brigid's Home pour les bons soins prodigués.