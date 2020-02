GUILBAULT, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 27 janvier 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jacques Guilbault, époux de dame Carole Ampleman. Né à Montréal, le 10 mars 1940, il était le fils de feu dame Germaine Ouellette et de feu monsieur Donat Guilbault. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au Cimetière Repos St-François d'Assise à Montréal à une date ultérieure. Outre son épouse Carole, monsieur Guilbault laisse dans le deuil ses enfants: Robert et Nicolas (Camille); ses petits- enfants; ses arrière-petits-enfants; les enfants de son épouse: Valérie Moreau (Adam Thériault), Jimmy Moreau (Jessica Dupont) et ses petits-enfants; sa sœur Micheline; sa belle-sœur Claudette Constant (feu Marc); tous les membres de la famille Ampleman ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et les soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de