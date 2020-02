NADEAU, Rita Dion



À l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 29 janvier 2020, à l'âge de 95 ans, entourée de l'amour des siens est décédée Mme Rita Dion, épouse de feu André Nadeau. Fille de feu Jules Dion et de feu Corinne Verret, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil sa fille: Marie- Josée; ses sœurs: Louisette (feu Laurent Boulet) et Céline; sa belle-sœur: Denise Nadeau (feu Jean-Marc Masson); son beau-frère: l'Abbé Jean-Guy Nadeau; ses neveux et nièces, spécialement sa nièce Lorraine qui l'a accompagnée jusqu'à la fin. Elle est allée rejoindre les membres de sa famille défunts, sa sœur: Rose- Aimée; son frère: Jean-Paul; ses belles-sœurs: Marguerite Nadeau et Marie-Paule Boutet Dion; ainsi que ses beaux-frères: Marcel Nadeau, Laurent Boulet et Jean-Marc Masson. La famille recevra les condoléances aule vendredi 7 février 2020 de 19h à 21h30 ainsi que samedi 8 février de 9h à 10h45.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du Manoir Manrèse (Pavillon Murray) ainsi que de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital du Saint- Sacrement pour les bons soins reçus, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Saint-Sauveur, au Service d'entraide basse-ville ou à Partage Chrétien Saint-Ambroise. Pour rendre hommage à Mme Dion, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com