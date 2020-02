ROSS, André



À l'Hôpital Fleury de Montréal, le 1 février 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur André Ross, époux de dame Jeannine Fortier. Il était le fils de feu monsieur Fernand Ross et de feu dame Marthe Gagné. Il demeurait à Montréal.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h avant la cérémonie, soit de 14h à 15h. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière de Saint-Ferréol-les-Neiges sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Jeannine, ses frères et sœurs: Denise, Martine, Lisette, Ginette, Édith, Bertrand, Jean-Yves, Ghislain, Sylvain et il était le beau-frère de feu Ghislaine Fortier (feu Roger Leblond). Il laisse également dans le deuil ses bons amis(es): Guy Sauvé, Maryse Tessier, Gilles Mcgraw, Denis Séguin et Line Fortier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).