ROY, Brigitte



À Cancun, Mexique, le 30 janvier 2020, à l'âge de 58 ans et 4 mois, est décédée madame Brigitte Roy, épouse de monsieur Mario Bédard, fille de madame Suzanne Deblois et de feu monsieur Michel Roy. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15 h à 17 h 30.Elle laisse dans le deuil son grand amour, son époux Mario Bédard; ses enfants: Marc-Olivier Bédard et Amélie Bédard (Jonathan Morin); sa mère Suzanne Deblois; ses frères et sœurs: Sylvie (Rémi Boutin), Guylaine (Jules Chabot), Gilbert, Normand (Anne Gendreau), Jocelyn (Josée Breton); ses beaux-parents: Jeannette Therrien (feu Martial Bédard); ses beaux-frères et belles-sœurs: Daniel Bédard (Lucie Leclerc), Yolaine Bédard (Michel Dubois) et France Bédard (Jean Lavergne); plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et de nombreux ami(e)s. Nous voudrions particulièrement remercier le personnel de l'Hôtel Grand Palladium Costa Mujeres et de l'Hôpital Hospiten Cancun pour leurs soins et leur soutien exceptionnels lors de cette épreuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.