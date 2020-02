LECLERC, Denise Goudreault



Au centre d'hébergement St-Augustin, Québec, le 17 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Denise Goudreault, épouse de monsieur Jacques Leclerc. Née à Ste-Brigitte de Laval le 3 septembre 1936, elle était la fille de feu dame Blandine Thomassin et de feu monsieur François Goudreault. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence du corps àde 10 h à midi.Les cendres seront déposées au cimetière de Ste-Brigitte au printemps 2020. Outre son époux Jacques, madame laisse dans le deuil ses enfants: Alain, Mario (Sonia Tremblay), Manon (Stéphane Gagnon); ses petits-enfants: Joannie et Gabriel; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Maurice (Gabrielle Langevin), Lucille (feu Laureano Soria), Francine (Pierre Verret), Cécile Rousseau (feu Fernand), Lucille Lamontagne (feu René); de la famille Leclerc: Robert (Diane Lemieux), Jean-Marie, Monique (Marcel Desrochers), Liliane Roy (feu Marcel), Nicole Ledoux (feu André); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Denise était également la sœur de: Jeanne d'Arc (Claude St-Cyr), Pierrette (Edmond Langevin) et la belle-sœur de: Jean-Paul Leclerc, Rita (sœur de la Charité), Claude (Yolande Bouchard), Denis (Lise Lapierre), tous décédés. La famille remercie tout le personnel du J-5000 du Centre d'Hébergement St-Augustin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site: www.fmcoeur.qc.ca, Téléphone: 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de