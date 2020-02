GIGNAC, Jules-René



Au centre d'hébergement de Donnacona, le 30 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé paisiblement monsieur Jules-René Gignac, époux de madame Irène Mayrand, fils de feu monsieur Esdras Gignac et de feu madame Yvonne St- Arnaud. Il demeurait à Portneuf. La famille recevra les condoléancesà compter de 8 h30,L'inhumation aura lieu à une date ultérieure. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, il laisse ses enfants: Pierre (Odette Demers), Claude (Agathe Baril), Serge (Carole Kingsborough) et Guylaine; ses petits-enfants: François Gignac (Marie-Pier Vendette), Isabelle Gignac, Donald Thibault (Marie-Claude Gagnon) et Dominique Thibault; ses arrière-petit-enfants: Kelly-Ann, Ryan, James et Malaury. Il était le frère de: feu Pauline (feu Léo Philippe), feu Alice (feu Lucien Lafleur), feu Henri-Paul (Sylvianne Meunier), feu Thérèse, feu George-Émile (feu Aurore Chastenay), feu Clément (feu Ghyslaine Mathieu), feu Jacqueline (feu Gordon Jess), feu Marcel; le beau-frère de : feu Marie-Jeanne (feu Gaston Tessier), feu Albert (feu Jeannine Piché), feu Adrienne, feu Carmelle, Jeannine (feu Pierre-Paul Ayotte), feu Célien (Gisèle Roy), Joseph (RaymondeGuay). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel attentif de l'Hôpital l'Enfant-Jésus et le CHSLD de Donnacona pour les bons soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en un don à la fondation de Diabète Québec, 3750, boulevard Crémazie Est, bureau 500, tél: 514-259-3422, sans frais: 1-888-361-3504, téléc: 514-259-9286, https://www.diabete.qc.ca/fr/. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.