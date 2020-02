LACHANCE, Marguerite



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 20 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Marguerite Lachance, épouse de feu monsieur Louis-Antoine Morency et conjointe de feu Louis Bédard. Née à St-Tite-des-Caps, elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Ferland et de feu monsieur Joseph Lachance. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 12 h 30. Madame Lachance laisse dans le deuil ses enfants: Réjeanne (Réal Dubreuil), Nicole (Prime Roberge), feu Fernande (Guy Vandal), Robert (Linda Lessard), Élyse (feu Rodrigue Ouellet, Daniel Anctil), Carmen, Hélène (William Leclair), Sylvain (Sophie Lachance), Martine (André Gagnon); ses petits-enfants: Maxime, Marie-Claude, Valérie, Laurie, Pierre-Luc, Myriam, Jean-Sébastien, Kathleen, Dominic, Derick, Élodie; ses arrière-petits- enfants: Emeric, Zac, Alice, Louis-Victor, Bastien, Léo, Hubert, Emy Rose, Milan; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Henri (Jeannine Fortin), feu Fernand (Suzanne Dubeau), Henriette (feu Henri Caron), feu Paul-Aimé (Antoinette Verreault, Louise Morel), feu Raymond (feu Ghislaine Roberge), Rose-Aimée (Lauréat Verreault), Denise (Émilien St-Hilaire), Claudette (feu Clément St-Hilaire, André Bradette), feu Denis; son demi-frère et ses demi-sœurs Ferland: feu Simone (feu Paul Boudreault), feu Maurice (Aline Ferland), Annette (feu Henri Thomassin); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Morency et Bédard; sa grande amie Lucille et son ami Monsieur Louis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Résidence Charles-Renauld et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U. (unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus), Site: www.fondationduchudequebec.org, Tél.: 418-525-4385.