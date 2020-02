BOURGOIN, François



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 23 janvier 2020, à l'âge de 88 ans et 3 mois, est décédé monsieur François Bourgoin, époux de feu dame Rita Levesque. Il demeurait à Québec.de 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil sa complice de tous les jours, sa belle-sœur Louise dont l'affection et le soutien ont contribué à enjoliver sa vie, ainsi que d'autres beaux-frères et belles-sœurs : Marielle (Yvan Morrissette), Céline (feu Marc Drolet), Guy (Laurette Fraser), Hugues (Carmen Chouinard), Michel (Aline Sanfaçon), Lorraine, Pierre (France Belisle), Denise (Marc Poitras) et Richard (Sylviane Rioux); sa nièce Nicole Savard (Jean Duquet); son neveu Daniel Rioux (Céline Bonneau), ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Louise Baribeau, Jean-Claude et Colette Marcoux. Ceux et celles désirants peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666 ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5 , tél. : 418-525-4385.