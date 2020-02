BLANCHET, Gisèle



À l'Hôpital Général de Québec, le 30 janvier 2020, à l'âge de 87 ans et neuf mois, est décédée dame Gisèle Blanchet, épouse en premières noces de feu monsieur Maurice Bernier et en deuxièmes noces de monsieur Paul Gignac, fille de feu monsieur Donat Blanchet et de feu dame Éva Lord. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Paul, ses enfants: son fils aîné Michel Bernier (Nicole Blais), sa fille cadette Claudie Bernier Huebner, sa belle-fille Nancy Graham (feu François Bernier), Francine Gignac (Jean Gauvin) et Jean-Yves Gignac; et ses petits-enfants: Jean-François Bernier, Émilie Bernier (Alex Robinson), Vincent Bernier (Marjorie Murat), Curtis Huebner, Patrick Gauvin (Bérénice Cativo), Philippe Gauvin (Alex Boutet), Audrey Gignac (Alexandre Archambault) et Roxanne Gignac. Elle laisse également dans le deuil son frère Claude Blanchet et ses belles-sœurs Anita, Suzanne et Lucie Blanchet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, arrière-petits-enfants, autres parents et ami(e)s, plus spécifiquement Cécile Guillemette (Pierre Tremblay). La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital Général de Québec, aile 250, pour les bons soins prodigués à Gisèle Blanchet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale (FAIS), Centre d'hébergement Hôpital général de Québec, 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec QC, G1N 2W1. Téléphone: 418 691-0766, Site Web : https://fondationfais.org/.