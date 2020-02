CLÉMENT, Lucienne



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de dame Lucienne Clément, survenu subitement le 23 janvier 2020, à l'âge de 78 ans et 8 mois. Elle était la fille de feu dame Jeanne Laliberté et de feu monsieur Lucien Clément. Elle demeurait à Québec.La disposition des cendres se fera au printemps au cimetière paroissial de Loretteville. La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle a partagé les derniers mois de sa vie avec monsieur Vincent Ross, qui lui a apporté un immense bonheur que nous aurions voulu voir se poursuivre encore longtemps. Outre Vincent, elle laisse dans le deuil ses enfants Geneviève Guay (Claude Fréchette) et Patrick Clément (Christine Lefrançois), ses petits-enfants : Olivier, Justine (Simon Jolin) et Rosalie (Joé Paradis Ribeiro); ses arrière-petits-enfants Zoé et Zachary Jolin, ses frères et sœurs : Jean (Annick Beaurepaire), François (Francyn Barré), Clayre (Camil Boivin), feu Michelle, Pierre (Micheline Bédard), Marie-France (Kirk Thornton), Rolan et Sylvain (Hélène Fortin); ainsi que ses neveux, nièces et de nombreux amis très chers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.