LACHANCE, Denise Laforce



Le 24 janvier 2020, à l'âge de 98 ans et six mois, est décédée dame Denise Laforce, épouse de feu monsieur Maurice Lachance et mère de feu Jean-Pierre Lachance. Elle demeurait à Saint-Augustin.Elle laisse dans le deuil quelques ami(e)s, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Nous remercions en son nom le personnel du CHSLD Vigi Santé de St-Augustin pour la qualité et l'humanité des soins qui lui ont été prodigués ces derniers mois et plus particulièrement Marie-Ève, Isabelle, Jean-François ainsi qu'Élise. Nous remercions également son médecin madame Nicole Thibault qui l'a suivie pendant plus de trente ans.