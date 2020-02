BERNARD, Suzie



À l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec, le 1er février 2020, à l'âge de 66 ans, est décédée dame Suzie Bernard, épouse de monsieur Jean-Jacques Moisan, fille de feu monsieur Clément Bernard et de feu dame Simone Lévesque. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 13 h à 15h30 et sera suivi d'La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son époux, madame Bernard laisse dans le deuil : ses enfants: Sandra (Danny Richard), François (Isabelle Audet) et Adam; ses petits-enfants : Alexandra, Thomas et Alia; ses frères et sœurs : Luc, Lyne (Guy Gingras), Ronny (Annie Gilbert); ses beaux-parents : feu Venant Moisan et Monique Paradis; ses beaux-frères et belles-sœurs: Gaétan (Hélène Plamondon), feu Odette, Danielle (Jocelyn Drolet), Ross (Andrée Beaupré), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de IUCPQ, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél :418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet https://iucpq.qc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.