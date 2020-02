CARBONNEAU, Juliette Carrier



Au CHSLD St-Joseph de Lévis, le 12 janvier 2020, à l'âge de 102 ans et 7 mois, est décédée madame Juliette Carrier, épouse de feu monsieur Gérard Carbonneau, fille de feu madame Anna Roy et de feu monsieur Alphonse Carrier. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Céline Gagnon), Michel, pba, Ginette (Florent Gauthier), Lise (Jean Gagnon), André (Francine Bernard), Denise (Paul Larocque), Hélène (Pierre Côté), Roger (Suzanne Bégin) et Martine (Richard Bourget); ses 17 petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants; son frère, Jean-Guy (Gertrude Dubé) et sa sœur, Louise (feu Philippe Lemieux); ses belles-sœurs, Thérèse Carbonneau (feu Joseph Patry) et Lorette Thibault (feu Gérard Carrier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de plusieurs sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères décédés.où la famille recevra les condoléances à partir de 9h. L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel du 2ième étage du CHSLD St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, 5445, rue St-Louis, Lévis, Québec, Téléphone : 418 833-3414, Site web : www.castjoseph.com. Des formulaires seront disponibles sur place.