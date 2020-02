BONSAINT, Jenny



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 janvier 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Jenny Bonsaint, épouse de monsieur Ronald Gingras, mère de Charles Gingras (Nadine Pilote) et de feu Alexandre Gingras. Demeurant à Lévis, elle était la fille de Marie-Paule Joubert et de feu Patrick Bonsaint. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gingras : Colette (Martin Veilleux), Pierrette (Roland Demers), Jeannine (feu Jacques Martin, Philippe Plante), Lise (Adrien Dubois) et Jacqueline; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation cancer du sein du Québec (https://rubanrose.org/).à compter de 10h.