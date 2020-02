LAPIERRE, Aldée



Au CHSLD de Lévis, le 1er février 2020, à l'âge de 92 ans et 6 mois est décédé monsieur Aldée Lapierre, époux de feu madame Rita Cantin, fils de feu monsieur Alfred Lapierre et de feu madame Clothilde Robin. Il était originaire de Breakeyville et demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Charles Bernier), Jean-Marc et Sylvie (Serge Laflamme); ses petits-enfants de la famille Bernier: Louis (Stéphanie Michon), Nadège (Jean-François Gagnon), Manuel (Alexe Langelier) et de la famille Laflamme: Jade (Matthew Goulding), Cédric et Félix; ses arrière-petits-enfants: Sandrine, Delphine, Elliot, Gabriel et Édouard; son frère Luc (Lorraine Rouillier), sa soeur Henriette (André Lemieux), sa belle-soeur Rosa Cantin (Grégoire Roberge); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs: feu Azilda (feu Paul Drouin), feu Roch Lapierre (feu Marie Rose Dubois) (Jeannine Martineau Genest), feu Hélène (feu Réal Bouchard), feu Agathe (feu Conrad Chiasson), feu Gaston (feu Denise Falco)(Simone Jean), feu Huguette (feu Émilien Roberge); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Cantin: feu Jean-Léon (feu Raymonde Vachon), feu Ovide (feu Jeannette Bélanger), feu André, feu Daniel (feu Hélène Létourneau) et feu Edna (feu Jean-Marie Létourneau). La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Lévis pour son dévouement, sa générosité ainsi que pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Santé et services sociaux Lévis-Lotbinière (https://www.cisssca.com/cisss/fondations/la-fondation-de-sante-et-services-sociaux-levis-lotbiniere/) ou à l'organisme Le Noël du Bonheur (https://www.noeldubonheur.com/). Une cérémonie sera célébrée en présence des cendres le jour de l'inhumation qui aura lieu au cimetière Saint-Jean-Chrysostome à une date ultérieure.