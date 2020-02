HAMELIN, René



À son domicile, le 30 janvier 2020, est décédé monsieur René Hamelin, entouré des siens, à l'âge de 81 ans, époux de feu dame Josiane Duter. Il était le fils de feu dame Bernadette Bernard et de feu monsieur Abel Hamelin. Il demeurait à Loretteville.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Maria Tomala), Nadine (Julio Morais), Bruno; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Marie-Pier (Maxime Foisy), Stéphanie (Alexandre Côté), Sébastien (Stéphanie Petit), Véronique, Alexandre (Melina Nihari), Christine (Jérémy Bassien), Maxime, Jérémie (Tania Kozak), Frédéric, Sophie et Johanne. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Bruno Hamelin (Lise), André Hamelin (Henriette), Régine Hamelin (Denis), Clémence Hamelin (Normand), feu Hélène Hamelin (Jean-Pierre), Daniel Hamelin; ses beaux-frères et belles-sœurs: Josette Duter (François Mouton), Michel Duter (Bernadette Dégages); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de la Jacques Cartier, en particulier Dre Sarah Smith et les infirmières Karine et Josette pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (Fondation de l'l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8 , tél.: 418-656-4999, https://iucpq.qc.ca/fr/fondation/dons ou à la Fondation canadienne du rein (section Québec),101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (Qc), G1S 2P7, tél.: 418-683-1449, https://rein.ca/ ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc