L'HEUREUX, Léonce



Au Centre d'hébergement St-Antoine de Québec, le 12 janvier 2020, à l'âge de 85 ans et 2 mois, est décédé monsieur Léonce L'Heureux, époux de madame Madeleine Michaud, fils de feu dame Bertha Gagné dit Bellavance et de feu monsieur Fortunat L'Heureux. Il demeurait à Québec.Se souviendront de Léonce L'Heureux son épouse, sa fille Joanne, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à l'œuvre du Sanctuaire Notre-Dame d'Etchemin, secrétariat: 195, 2ème Avenue Lac-Etchemin QC G0R 1S0. Formulaires disponibles au sanctuaire le jour de la célébration eucharistique ou en tout temps au presbytère de la paroisse de Sainte Germaine du Lac-Etchemin.