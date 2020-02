PLEAU, Gilles



Au centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 30 janvier 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Gilles Pleau, époux de dame Diane Durand, fils de feu dame Alice Durand et de feu monsieur D. Raoul Pleau. Il demeurait à Loretteville. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30.Les cendres seront déposées au printemps au cimetière paroissial de Loretteville, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, ses enfants: Lise Pleau (Bryan Larson), Pierre Pleau (Michelle Fortin), ses petits-enfants: Caroline Larson, Antoine Pleau, James Larson, Louis Pleau, Charles Pleau; ses frères et sœurs: feu Jeanne Pleau (feu Armand Lavoie), feu Roland Pleau (feu Madeleine Boulé), feu Simone Pleau, feu Pauline Pleau (feu André Choquette), feu Bruno Pleau (Fleurette Hardy), Yvette Pleau (feu Raymond Savard), feu Henriette Pleau (feu Jean-Baptiste Trudelle), Pierrette Pleau, Claude Pleau (Madeleine Robitaille), feu Marc Pleau (Monique Lemieux), feu Renée Pleau (Armand Paquet), Réal Pleau (Denise Bilodeau), Nicole Pleau (Jean-Louis Savard), Danielle Pleau (Douglas Brown); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Durand: feu Céline Durand (Marcel Demers), Claude Durand (Pierrette Boutet), feu Fernande Durand (Jacques Pépin), feu Louise Durand, Guy Durand (Diane Boutet), Lucie Durand (Michel Durand), feu Denis Durand (Huguette Dupuis); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Partage Chrétien de Loretteville, 262, rue Racine, porte 5, Québec (Québec) G2B 1E6, tél. : 418 847-2433. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.