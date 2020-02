VILLENEUVE, Suzanne Carrier



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 3 février 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Suzanne Carrier, épouse de feu monsieur Bernard Villeneuve. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Jean Bernier et ses enfants et petits-enfants), Denis (Brigitte Roy) et Suzie; ses petits-enfants: Marie-Ève Villeneuve (Guillaume Laflamme), Elisabeth Villeneuve (Benjamin Fortin), Sarah Villeneuve (Jean-François Gagné), Éloïze Gagnon (Vincent Beaudet) et Delphine Gagnon; ses arrière-petits-enfants: Charles, Alexia, Alice et Léo; ses frères et soeurs: feu Alfred (feu Pauline Sirois), feu Irène (feu Robert Roberge), Rita (Philippe Bouchard), Cécile (feu Paul-Eugène Vézina), Marcelle (feu Donald Guay), feu Jacqueline, feu Jeannette (feu Roger Lefrançois), feu Guy (Suzanne Beluze), Françoise (Guy Bégin), feu Lina (Jules Genest), Sonia (feu Raymond Bourget) et Jacques (Claudette Côté); ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Villeneuve: feu Marie, feu Henri et Benoit (Elisabeth Lemieux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, en particulier celui de l'unité prothétique pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 10h.