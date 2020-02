APRIL CLOUTIER, Marielle



À l'Hôpital de Montmagny, le 1er février 2020 à l'âge 88 ans, est décédée madame Marielle April, épouse de feu monsieur Gaston Cloutier. Demeurant à L'Islet (Sur-Mer), elle était propriétaire de L'Hôtel L'Islet qu'elle a opéré avec son mari et sa famille durant plus de 50 ans. Originaire de Saint-Clément (comté de Rivière-du-Loup), elle était la fille de feu dame Irène Dumas et de feu monsieur Herménégilde April. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin, Hélène et Alain (Anne Caron); ses petits-enfants: Laurie (Jason Robichaud) et Laurence Cloutier. Elle était la sœur de: feu Jean-Marie (feu Maria Charron), feu Marie-Jeanne (feu Albert Dumas), feu Gervais (feu Pierrette Ouellet), feu l'abbé Protais, Léonie (Adéodat Gagnon), feu Romain (Annette Jean), feu Gustave o.m.i, feu Régis, Sœur Céline r.s.r., Fabienne (feu Henri Lavoie) et Raymond April (Murielle Timmermans). Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Cloutier, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leurs attentions, leur approche et la grande qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8 ou à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 11h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.