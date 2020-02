LEMIEUX, Stéphane



À Québec, le vendredi 17 janvier 2020, est décédé à l'âge de 55 ans, M. Stéphane Lemieux, fils de Mme Raymonde Morissette et de feu M. Hermann Lemieux, époux de Mme Caroline Bouchard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,L'Ancienne-Lorette, 1625, rue Notre-Dame, G2E 3B4, le samedi 8 février 2020 de 8h à 10hIl laisse dans le deuil, outre son épouse Mme Caroline Bouchard, sa mère Mme. Raymonde Morissette (feu Cyrille Delage); sa sœur Élaine Lemieux (Guy Paquet); ses belles-sœurs: Hélène Bouchard, Lise Bouchard et Martine Bouchard (Gilles Bilodeau); ses nièces: Caroline Obee, Anne-Marie Seesle, Audrey Lemieux Paquet et Alexandra Lemieux Paquet (Simon Marceau); ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec, par chèque, 1310, 1re Avenue, Québec, QC G1L 3L1, (418) 683-4588. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.