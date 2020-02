GIRARD, Jean-Paul



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 23 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Girard, retraité de Good Year Canada, époux de dame Huguette Côté. Il était le fils de feu dame Carmen Lemelin et de feu monsieur Paul-Armand Girard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 8 février 2020 de 9 h à 13h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Huguette, ses enfants: Alexandre (Sonia Patry) et Amélie (Alexandre Côté); ses petits-enfants adorés: Thomas, Zachary, Louis-Philippe ainsi que Mélodie, Carolanne et Mollie; ses frères: l'Abbé Marc Girard et Jacques Girard (Francine Lévesque); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: feu Antonio (Fleurette Sauvageau), feu Adjutor (Rose-Aimée Duchesne), Florence (Paul-Émile Labranche), feu Yvan (Yolande Vinet), feu Ghislain (Solange Bouchard), Eugène (Diane Jomphe) et Denis (Maria Dupont). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci à toute l'équipe médicale des soins intensifs respiratoires du 6e étage de l'Hôpital Laval pour les excellents soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B7, Tél. : 418-656-4999.