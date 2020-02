POULIN, Rita Giguère



Au CHSLD de Sainte-Marie-de-Beauce, le 28 janvier 2020, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédée madame Rita Giguère, épouse de feu monsieur Jean-Claude Poulin et fille de feu Adalbert Giguère et de feu Yvonne Dallaire. Elle était native de Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (Renald Langlois), Réal (Maria Del Rosario Sarmiento), Denise (Michel Nadeau) et Isabelle (Marcel Nolet); ses petits-enfants: Janie Bérubé, Antoine Nolet et Jordan Nolet; ses frères et sœurs: Candide (feu Gérard Couture), feu Yolande (feu Raymond Plante) et Lucille (Hervé Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poulin: feu Robert (feu Françoise Martel), Raymond (Huguette Gagné), Jean-Clément (Louise Miville-Deschênes), Denyse (Denis Pelchat), Raoul (Pauline Robitaille), feu Madeleine (feu Henri Brochu), feu Hélène (feu Benoît Pouliot), feu Laurette (feu Armand Nadeau); ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Sainte-Marie et le personnel de la Résidence de Sainte- Hénédine pour les bons soins prodigués et le support apporté à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, https://alzheimer.ca/fr/federationquebecoise/Get-involved/Ways-to-donate. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 7 février de 19h à 22h età compter de 9h.