GOULET, Alice Audet



Au CHSLD de St-Flavien, le 31 janvier 2020, à l'âge de 96 ans et 8 mois, est décédée dame Alice Audet, épouse de feu Jean Baptiste Goulet. Elle était la fille de feu Joseph Audet et de Léa Dorval. Elle demeurait à St-Gilles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Bertrand, feu Denis (feu Marlène Lambert), Cécile (Lucien Delisle), Julienne (Julie), Ghislain; ses petits-enfants: Sonia, Éric, Annie, Marco, Patsy, Cathy, Martin; ses 14 arrière- petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Alphonse (feu Yvonne Aubert), feu Adélard (feu Gertrude Simard), feu Anne- Marie (feu Adrien Vaillancourt), feu Rose-Aimée (feu Charles-Édouard Messier), feu Alma (feu Alphonse Paquet), feu Hector (feu Irène Goulet), feu Welly (feu Fernande Hamel), feu Sœur Laura, feu Alberta, feu Lucien (feu Rita Hamel); belle-sœur de: feu Émérentienne (feu Jean Rhéaume), feu Marie-Rose (feu Gérard Audet), feu Marie-Antoinette, feu Marie-Jeanne (feu René Labbé), feu François (feu Émilie Boivin), feu Alexandre (feu Anna-Marie Nadeau), feu Irène (feu Hector Audet), feu Paul-Eugène (feu Jacqueline Bédard, Cécile Tardif), feu Louis-Gonzague (Juliette Drapeau), feu Jeannine (feu Rosaire Bédard), Gertrude (feu Jean Bédard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces. La famille désire remercier le personnel du CHSLD St-Flavien, le personnel de la Résidence Moison-d'Or de St-Gilles, spécialement: Mme Réjeanne Grondin, Mme Louise-Marie Tremblay, M. Bernard Anglehart et Mme Sylvie Roy, pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 7 février 2020 de 19h à 21h30 età compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société alzheimer Chaudière-Appalaches, 1494, route du Président Kennedy Nord, C.P.1 Sainte-Marie, Québec G6E 3B4 www.alzheimerchap.qc.ca.