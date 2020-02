BEAULIEU, Valmont



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Valmont Beaulieu, époux de madame Madeleine Dumont. Il était le fils de feu monsieur Louis Beaulieu et de feu madame Rose-Alma Talbot (feu Alcide Caron). Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au salon commémoratifMonsieur Beaulieu laisse dans le deuil son épouse madame Madeleine Dumont; ses enfants: Michel (Raymonde Tremblay), Diane (feu Jean-Claude Saillant), Guy (Nancy Falardeau), Micheline (Jacques Morneau), Martin (Nancy Doyon) et Julie (Clermond Raymond); ses petits-enfants: Sébastien, Marilyn et Véronique, Jean-François et Marie- Claude, Dominic, Jimmy, Kevin, Yannick, Marie-Christine et Cédric, Tommy, Danny et Mathieu, feu Raphaël, Marie-Pier, Jean-Samuel, Jessica et Étienne, Frederic et Cindy et leurs conjoint(e)s ; ses 31 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Jean-Louis Beaulieu (Réjeanne Michel), Louiselle Caron (Fernand Thomassin) et Chenel Caron (Magella Caron); ses belles-sœurs: Lorraine Gallant (feu Gaétan Beaulieu), Lucille Dallaire (feu Gilbert Beaulieu) et Denise Desjardins (feu Constant Caron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumont: Cécile (Paul-Émile Leblanc), Denise (Marius Veilleux), Pauline (feu Robert Bélanger), Sr Claudette et Lorraine (Alain Daigle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de Georgiane, Juliette et Renée-Jeanne Beaulieu (Marius Beaulieu) et le beau- frère de Réal (Irène Turgeon), Yvette (Louis-Philippe Gosselin) et Sr Monette Dumont tous décédés. Un remerciement spécial au personnel du Manoir Villebon pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à la Fondation Rêves d'enfants, 4200, boulevard St- Laurent, Montréal, QC H2W 2R2 1 800-267-9474 www.revesdenfants.ca 1-800-700-4437 ou à Opération Enfant-Soleil 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Québec) G2E 6H5 www.operationenfantsoleil.ca/ 1-877-683-2325