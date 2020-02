GAGNON, Monique



À la résidence Paul Gilbert, le 28 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, entourée de l'amour des siens est décédée Mme Monique Gagnon, épouse de feu Guy Savard, fille de feu Jean-Baptiste Gagnon et de feu Célanie Lavoie, elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Agathe (Garry Coburn), Lucie (Clément Vallières), Line (Michel Harrison) et Marc (Isabelle Roux); ses petits-enfants: Gabrielle (Philippe), John (Katherine), Samuel (Pamela), Éliane (Nicolas), Catherine (Jean-Sébastien), Nathalie (Guillaume), Martin, Ève (Alexandre), Laurie (Joël) et Florence; ainsi que ses cinq arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 14h à 16h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du département le Carrefour du centre Paul-Gilbert pour leur accompagnement et leurs bons soins. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. (190 Rue Dorchester 50, Québec, QC G1K 5Y9). Pour rendre hommage à Mme Gagnon, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com